Gianni Nazzaro, la moglie del cantante confessa: "Non c'erano soldi per il funerale, ci hanno aiutato amici vip" Spettacolo 25 Agosto 2021

Gianni Nazzaro è morto lo scorso 27 luglio a 72 anni a causa di un tumore ai polmoni. Il cantante, in gravi difficoltà economiche, so è spento lasciando problemi alla moglie, Nada Ovcina, per l’organizzazione del funerale. Ad aiutare la donna sono stati gli amici del mondo dello spettacolo.

Gianni Nazzaro funerali, la moglie: “Non avevo i soldi”

“Quando Gianni ritornò da me – ha raccontato la moglie Nada Ovcina al settimane “Nuovo”- dopo la sua disastrosa unione con un’altra donna, aveva accumulato milioni di debiti e in seguito ha lavorato pochissimo. Di conseguenza siamo rimasti con i conti in rosso, come è successo a molti altri artisti. Ma in questo disastro oggi ho avuto il conforto di scoprire quante persone volevano bene a mio marito”.

La donna fa i nomi e ringrazia: Lino Banfi, Maurizio Costanzo, Pippo Franco, Sandro Giacobbe, Paola Delli Colli e Martufello: “Mi hanno aiutato concretamente a dargli una sepoltura dignitosa (…) Pinuccio Pirazzoli, direttore d’orchestra Rai, ha pagato la sua cremazione e anche gli orchestrali di Gianni, pur non essendo ricchi, mi hanno dimostrato solidarietà”.