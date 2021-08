0 Facebook Napoli, ragazzo di 29 anni cade giù dal ponte del parco Virgiliano: “Che tragedia” Cronaca 24 Agosto 2021 20:26 Di Fabiana Coppola 1'

Arriva dai social la notizia della caduta di un ragazzo dal ponte del parco Virgiliano. Secondo quanto scrivono gli utenti sul gruppo “Sei di Posillipo”, il ragazzo si sarebbe volontariamente lanciato. Si tratterebbe dunque di un suicidio.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto. Non si conosce l’identità del ragazzo, che pare abbia 29 anni, né le motivazioni che avrebbero spinto a tale gesto.

Ragazzo di 20 anni cade giù da via Petrarca

Proprio la scorsa settimana un ragazzo di 20 anni era caduto in via Petrarca in un terreno privato. I sanitari, aiutati dai vigili del fuoco, con non poche difficoltà si sono addentrati nella fitta vegetazione di rovi. Trovato dopo interminabili minuti il ragazzo è stato stabilizzato, reso stabile e trasportato all’ospedale Cardarelli in codice rosso chirurgico.