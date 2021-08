0 Facebook Crolla una palazzina a Torino, persone estratte dalle macerie: sul posto i soccorsi e i vigili del fuoco Crollata una palazzina a Torino. Persone estratte dalle macerie. Forse a causare il disastro stata un'esplosione causata da una fuga di gas Cronaca 24 Agosto 2021 11:23 Di redazione 2'

Poco prima delle 9 è crollata una palazzina di due piani in strada Bramafame 42, nella periferia di Torino. I soccorsi sono in atto da parte di polizia e vigili del fuoco. Sono scattati anche gli accertamenti sulle cause del crollo. Al momento non vi sono notizie di persone coinvolte. Sono due le persone disperse nel crollo di una palazzina in strada Bramafame, alla periferia di Torino. L’edificio – secondo quanto riferito dai vigili del fuoco – è crollato a causa di un’esplosione. I due dispersi sono entrambi residenti nella palazzina. Sul posto stanno operando Squadre usar (Urban search and rescue) e squadre cinofile. Inoltre il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco sta controllando eventuali fughe di gas.

Due persone sono state estratte vive dalle macerie di una palazzina crollata forse per una esplosione in strada del Bramafame, alla periferia di Torino. Lo hanno comunicato i vigili del fuoco, precisando che squadre di soccorritori sono al lavoro per la ricerca di altri possibili dispersi. Una donna è stata estratta dalle macerie del crollo di una palazzina in strada del Bramafame, alla periferia di Torino.

Salgono così a tre le persone in salvo. Secondo quanto si è appreso, i vigili del fuoco sono alla ricerca di altre due persone, una già individuata e una che potrebbe essere in un’altra zona della palazzina. Il ferito più grave è la donna che è stata trasportata al Cto di Torino mentre un altro ferito è stato condotto all’ospedale Martini, sempre nel capoluogo piemontese. Una terza persona, estratta dalle macerie, ha invece riportato lievi escoriazioni e contusioni. I vigili del fuoco stanno ancora cercando due persone, rimaste sepolte sotto le macerie: una e’ stata individuata e sono in corso le operazioni di recupero.