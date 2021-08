0 Facebook Vogue Italia di agosto è dedicato a Napoli: copertina alla “città mondo” Spettacolo 23 Agosto 2021 14:27 Di Fabiana Coppola 2'

Questo mese Vogue Italia dedica la copertina di agosto a Napoli. Definisce la nostra città 2come un luogo che non conosce pregiudizi, che oggi come ieri accoglie scrittori, artisti, filosofi. Un laboratorio multiculturale ribollente e imprevedibile, grazie ai contrasti che ospita. Misterioso e magico. Ma soprattutto libero: che quindi sarebbe un errore provare a rinchiudere in una definizione”.

Il murale sullo sfondo, recuperato di recente dall’artista Salvatore Iodice con una campagna di crowdfunding, è opera di un tifoso, scomparso prematuramente, che volle omaggiare Diego Armando Maradona. Un ringraziamento speciale al Comune di Napoli, all’Assessorato al Verde con Delega alla Creatività Urbana, al Tavolo Interassessorile per la Creatività Urbana e a Salvatore Iodice.

Ne parla anche Gianni Simioli a “La Radiazza”:Vogue Italia di agosto è dedicato tutto a Napoli. Il titolo del pezzo che apre lo speciale è : “La città mondo”. E nuje, ‘o sapimmo troppo buono che viviamo in un mondo , ma mai abbastanza per rispettarlo tutto, con tutte le sue imperdibili diversità. Sono contento di aver letto di tanti nomi e fenomeni a cui ho dato il mio piccolo contributo a trasformarli in fenomeni o realtà positive della nostra città. Leggo e vi dico, per il momento sono contentissimo”.