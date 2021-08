0 Facebook Uccide la moglie e la figlia, poi si suicida, in una lettera spiega il motivo: “Non volevo lasciarla sola” Cronaca 23 Agosto 2021 08:53 Di redazione 2'

Un’altra triste pagina di cronaca. La scorsa domenica l’ennesima strage familiare ha sconvolto tutti. Salvatore Staltari, 70 enne, ha ucciso la moglie e la figlia di 15 anni la scora mattina a Carpiano, nel Milanese. Poi si è tolto la vita. In una lettera di cinque pagine ha raccontato il motivo del folle gesto.

La lettera di Salvatore Staltari in cui spiega il motivo del folle gesto

Stando a quanto riportato dal quotidiano “La Repubblica” l’uomo ha descritto una situazione di presunte difficoltà a causa di dissidi con la moglie, la 41enne Catherine Panis. Nella lettera poi spiega la decisione di uccidere la figlia, la 15enne Stefania Chiarisse Staltari: “Non volevo lasciarla sola”, avrebbe scritto il padre cercando di dare una giustificazione al suo tremendo gesto.

La tragedia a Francolino: spara e uccide moglie e figlia, poi si suicida

La tragedia è avvenuta nell’abitazione in cui la famiglia viveva, nella frazione Francolino. L’uomo ha prima ucciso, probabilmente nel sonno, la moglie e la figlia a colpi di pistola. Poi, dopo alcune ore, ha chiamato i carabinieri per informarli del duplice delitto e che si stava per suicidare: e in effetti poco dopo si è sparato con la stessa arma.

Quando i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese sono giunti nell’abitazione assieme ai soccorritori del 118 la tragedia si era già consumata: i militari hanno ritrovato il biglietto e i tre corpi ormai senza vita. “La tragedia che si è verificata oggi è il miglior modo per essere ricordati come colossali vigliacchi – ha detto il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro, che guida le indagini, stando a quanto riportato da “Repubblica” -. Non esistono problemi così insormontabili da giustificare il suicidio e l’omicidio”.