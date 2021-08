0 Facebook Giovanni, morto mentre lavorava al cinema per un malore fatale: “Amava la vita” Cronaca 23 Agosto 2021 16:38 Di redazione 2'

La morte di Giovanni Gaeta ha sconvolto tutti. Era un giovane che amava l’arte, la musica ed il cinema. Oltre al lavoro, studiava architettura all’Università. E proprio mentre lavorava in una sala cinematografica a Nola, si è sentito male ed è svenuto. Trasportato, prima all’ospedale di Nola S. Maria della Pietà poi all’ospedale del Mare a Ponticelli dove purtroppo è deceduto.

Questa mattina la famiglia ha ricevuto la terribile notizia che non c’era più niente da fare. A stroncarlo probabilmente è stata un’emorragia cerebrale

Una tragedia è avvenuta a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 27 anni, Giovanni, è morto mentre lavorava a causa di un malore dovuto a un forte mal di testa.

Secondo quanto riportato da “InterNapoli.it”, nei giorni scorsi, mentre lavorava, Giovanni aveva accusato un forte mal di testa, il dolore era divenuto insopportabile, si era sentito male ed era stato immediatamente trasportato in ospedale. I medici hanno avvisato i genitori quando purtroppo non c’era nulla da fare. Pare che abbiano dovuto staccare l spina. A togliere la vita improvvisamente al giovane sarebbe stata un’ischemia. Tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook per la famiglia della vittima.