Napoli, investito sui binari della Circumvesuviana: sospesa la circolazione

Momenti di tensione a Ercolano, in provincia di Napoli, dove è stata sospesa momentaneamente la corsa della Circumvesuviana nella tratta Torre del Greco-Ercolano, il traffico ferroviario per un treno fermo all’altezza della fermata Miglio d’Oro.

A darne notizia è l’EAV: “Linee Vesuviane – Interruzione tratta ferroviaria Ercolano-Torre del Greco. Causa treno 10826 fermo presso la fermata di Miglio d’Oro, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Ercolano e Torre Del Greco è momentaneamente interrotta. I treni in partenza da Napoli per Sorrento, Poggiomarino e Torre del Greco limiteranno ad Ercolano ed i treni da Sorrento, Poggiomarino limiteranno a Torre del Greco”. Secondo quanto riporta Repubblica un uomo sarebbe stato investito sui binari. Non si sa ancora se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

“E’ stato istituito servizio sostitutivo bus operato da A.M. Autoservizi Meridionali. Gli autobus effettueranno partenze da Ercolano Scavi per Torre del Greco, da Torre del Greco per Ercolano e da Ercolano Miglio d’Oro per i viaggiatori presenti in stazione”.