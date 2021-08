0 Facebook Donna incinta va in travaglio in autostrada e partorisce: “Aiutatemi, chiamate i soccorsi” Cronaca 22 Agosto 2021 11:55 Di redazione 1'

Un parto che non verrà dimenticato facilmente, quello di una donna che ha dato la vita al proprio figlio in autostrada. Si stava recando a Pisa per un controllo delle ultime settimane di gestazione quando è stata colpita dalle doglie sull’A12.

La donna era insieme al marito che ha prontamente chiamato l’ambulanza. La donna ha dato alla luce una bambina ed entrambe stanno bene. È accaduto oggi nei pressi di Migliarino.

La coppia ha chiamato i soccorsi e un’infermiera della centrale operativa ha tranquillizzato la donna e guidato telefonicamente il travaglio in attesa che l’ambulanza la raggiungesse con un medico. Un volta a bordo, alle 19.45, durante il trasferimento all’ospedale di Pisa, la donna ha partorito una bambina.