Medico rischia di soffocare con il cibo a Roccaraso, diventa cianotico: lo salva un'odontoiatra Cronaca 20 Agosto 2021 16:41 Di redazione

Ha rischiato di morire soffocato un ex primario di un noto ospedale di Napoli, in pensione. Il dottore è salvato Ida una giovane odontoiatra, Carlotta Del Principe, specializzanda in chirurgia orale all’Università Alma Mater di Bologna.

Il noto medico si trovava a Roccaraso, in un ristorante del luogo, per trascorrere le vacanze quando è avvenuta la tragedia. Prima il soffocamento fino a diventare cianotico e poi l’intervento provvidenziale di un medico e un infermiere, presenti in quel momento, in attesa dell’arrivo dei soccorsi dall’Ospedale di Castel di Sangro.

I sanitari hanno praticato la manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso che serve per rimuovere l’ostruzione delle vie aeree, non riuscendo a liberarlo dal cibo. Ma le sue condizioni continuavano ad essere critiche. Era in stato di incoscienza. Dopo avere provato tutte le manovre salvavita, senza successo, la giovane odontoiatra, ha eseguito prima l’iperestensione del collo del paziente, per liberare le vie aeree, poi ha svincolato la mandibola, aperto la bocca dell’ex primario, rimuovendo il manufatto protesico, ovvero la dentiera. Aiutando l’uomo a respirare e ad espellere il cibo, salvandogli, così la vita.

Una tragedia sfiorata, finita bene, accompagnata da un grande applauso rivolto alla giovane dottoressa, da parte di tutti gli ospiti e familiari dell’ex medico. Presente anche il luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, Domenico Cavalca, che ha espresso il suo plauso per l’intervento della giovane odontoiatra.