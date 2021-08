0 Facebook Agguato a Napoli, ucciso Antonio Zarra: chi era il 25enne freddato con 7 colpi di pistola Cronaca 20 Agosto 2021 11:22 Di redazione 1'

E’ stato condotto in ospedale, intorno alle 3.00 di notte Antonio Zarra, il 25enne di Pianura già noto alle forze dell’ordine, freddato in strada con 7 colpi di pistola, in via Jacopo Carducci. Il ragazzo è stato trasportato da alcuni conoscenti al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo ed è morto presso il nosocomio a causa delle gravi ferite riportate.

Agguato a Pianura: ucciso Antonio Zarra

A trovare i bossoli, 10 calibro 9x21mm, sono stati i carabinieri della Compagnia di Bagnoli, del Nucleo Radiomobile e della sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di Napoli, che hanno trovato anche copiose tracce di sangue.

Quello che sembra a tutti gli effetti un agguato di camorra, al momento non è stato ancora confermato come tale. I carabinieri indagano sulla dinamica dell’accaduto.