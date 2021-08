0 Facebook Dramma al mare, ragazzino di 12 anni si tuffa e rischia di annegare: ricoverato al Santobono di Napoli Cronaca 19 Agosto 2021 17:57 Di redazione 1'

Un ragazzo di 12 anni è in terapia intensiva presso il Santobono di Napoli. Il giovanissimo si è tuffato in mare e ha rischiato di annegare, lungo la spiaggia libera di Mondragone.

Come riporta Caserta News, il 12enne ha provato a chiedere aiuto proprio durante la fase di annegamento. Fortunatamente alcuni bagnanti hanno visto il ragazzino che stava male e sono accorsi ad aiutarlo. Ora il giovanissimo si trova in ospedale. La prognosi resta riservata.

Tragedia a Ischitella, morto Claudio

Proprio martedì scorso a Ischitella, nel Casertano, è morto Claudio. La vittima è stata travolta dalle onde del mare in tempesta. Era in acqua per fare un bagno, come faceva spesso ma il mare agitato e la corrente lo hanno trascinato al largo. Alcuni giovani hanno tentato di salvarlo con una catena umana che è stata rotta dal mare.