0 Facebook Ischia, 25 persone finiscono in ospedale per un’intossicazione alimentare Intossicazione in un albergo di Ischia. Gravi disturbi allo stomaco e dissenteria. In tanti sono stati male, per 25 è stato necessario il ricovero Cronaca 18 Agosto 2021 12:13 Di redazione 1'

È stata una strage, una vera e propria intossicazione di massa. Come riportato da Napoli Today, in un albergo di Ischia diverse decine di persone sono state male dopo aver mangiato. Mal di stomaco e dissenteria i sintomi più frequenti. Ben 25 tra uomini e donne, sono stati ricoverati presso l’ospedale Rizzoli dell’isola.

Intossicazione in un albergo di Ischia

La struttura incriminata si trova a Forio. I fatti sono accaduti ieri. Per fortuna i 25 ospiti che hanno necessitato delle cure dei sanitari, stanno bene e in buone condizioni di salute. Chi ha invece avuto sintomi più lievi, è rimasto a riposo in hotel. Accertamenti in corso relativi alla cucina dell’albergo, protagonista di questo spiacevole episodio.