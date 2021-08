0 Facebook Anziana travolta da un’auto a Torre del Greco, Gaia non ce l’ha fatta ed è deceduta Gaia Altiero Betrò è morta dopo l'incidente. Aveva 79 anni ed è stata investita a Torre del Greco insieme ad un'amica rimasta ferita Cronaca 18 Agosto 2021 12:52 Di redazione 1'

Era stata investita lo scorso 11 agosto a Torre del Greco (località vesuviana in provincia di Napoli). Stava camminando in strada insieme ad un’amica quando un’automobile è sopraggiunta travolgendo entrambe. Gaia Altiero Betrò ha avuto la peggio. La donna, 79 anni, è deceduta dopo 24 ore di agonia in ospedale.

L’anziana, originaria del Vesuviano, ha perso la vita a causa dell’incidente. È rimasta soltanto ferita, per fortuna, l’amica che era con lei. La triste notizia è stata riportata da Internapoli. Distrutta un’intera comunità, tantissimi i messaggi d’affetto e cordoglio per la vittima e la sua famiglia. Al momento vi sono accertamenti in corso da parte delle autorità.

Le indagini delle forze dell’ordine sono volte a chiarire la dinamica del sinistro. Gli inquirenti stanno guardando le immagini registrate dal sistema di video sorveglianza. Le telecamere chiariranno se l’automobile ha investito o meno le due donne sulle strisce pedonali.