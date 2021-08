0 Facebook Vergogna Green Pass in farmacia: “Mi hanno fatto pagare 4 euro”, doveva essere gratis News 17 Agosto 2021 12:05 Di redazione 2'

Il Green Pass in farmacia? Si può stampare, ma occorrono ben 4 euro. E’ quello che è accaduto in una farmacia di Montegrotto Terme, in provincia di Padova, dove un cliente ha chiesto di poter avere il certificato, non aspettandosi un simile prezzo. Lo scontrino sta facendo il giro dei social e ovviamente riscontrando polemiche.

Vergogna Green Pass in farmacia: la polemica

Il proprietario della carta verde covid ha postato la foto dello scontrino sui social facendo notare che, secondo le direttive del governo, le farmacie avrebbero dovuto stamparlo a titolo gratuito. La titolare della farmacia si è scusata, come riporta Fanpage: “Siamo diventati una copisteria”. L’ordine professionale ha bacchettato la professionista. Il costo della stampa non è sovvenzionato dallo Stato per cui resta a carico delle farmacie.

Maurizio Giacomazzi, segretario nazionale di Farmacie Unite, ha commentato: “Il certificato verde non dev’essere pagato dagli utenti, anche se non sarebbe del tutto giusto. Però alla fin fine va bene così perché come categoria fin dall’inizio della pandemia abbiamo dato il massimo, offrendo servizi, spiegando l’importanza della vaccinazione, facendo tamponi e inoculando appunto le fiale vaccinali”.