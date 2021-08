0 Facebook Umberto D’Aponte è già un ricordo: chi è Federico Pena, il nuovo fidanzato della Tavassi Federico Perna è il nuovo fidanzato di Guendalina Tavassi. Dopo la separazione dal marito Umberto D'Aponte, ecco il nuovo fidanzato della Tavassi Spettacolo 17 Agosto 2021 11:07 Di redazione 1'

Guendalina Tavassi ha un nuovo amore. Chiusa la storia con l’ormai ex marito Umberto D’Aponte, dal quale si è separata mesi fa, l’ex gieffina ha ‘ufficializzato’ la nuova relazione. A testimoniarlo le foto pubblicate in rete.

Si chiama Federico Perna e fa il ristoratore. I due sono in vacanza a Mykonos e gli scatti con relativi commenti postati su Instagram non hanno lasciato dubbi. “Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri, non devo dare spiegazioni né tantomeno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io, se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un pò più di tempo per dire le cose“.

Federico Perna è il nuovo fidanzato di Guendalina Tavassi

Queste le parole della Tavassi infastidita dal chiacchiericcio e dal gossip degli ultimi giorni. Infatti l’opinionista tv, è stata fotografata di nascosto proprio con Perna. Ma i successivi post e commenti social hanno sgomberato il campo da tutte le interpretazioni.