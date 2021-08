0 Facebook E’ morta Pupetta, si spegne un simbolo napoletano: era la regina delle graffe Cronaca 16 Agosto 2021 13:06 Di redazione 1'

Lutto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, per la morte di un simbolo. Pupetta, la regina delle graffe, si è spenta a 88 anni. La donna è morta a Ferragosto.

Innumerevoli le persone che hanno mangiato la graffa nella storica sede di via Santo. Un forno di generazioni duello di Pupetta infatti i figli hanno aperto anche altri punti vendita, ma lei non ha mai voluto abbandonare la sua casa. Un simbolo per tutta la città e per tutti i napoletani.

La notizia della sua morte è stata diffusa, via social, dalla stessa grafferia: “La regina delle graffe è volata in cielo… ciao nonna mia fai assaggiare le graffe a tutti gli angeli”.