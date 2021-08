0 Facebook Ucciso a coltellate in pizzeria a Napoli, la vittima sarebbe stata uccisa dal cognato: fermato dalla Polizia Raffaele Guida sarebbe stato ucciso dal cognato con una coltellata in pizzeria a Napoli. È accaduto al Rione Traiano. Luciano Divano è stato fermato Cronaca 13 Agosto 2021 08:35 Di redazione 1'

È accaduto al Rione Traiano, in via Tertulliano. Siamo nel quartiere Soccavo, area Ovest di Napoli. Una lite, poi la follia e la violenza. Raffaele Guida, per tutti Lello, è stato ucciso a coltellate.

I fatti accaduti all’interno della pizzeria ‘I Tre Monelli’, dove erano presenti altre persone. Il presunto killer, già fermato dalla Polizia, sarebbe il cognato della vittima. Come riportato da Internapoli, si chiama Luciano Divano.

Sono rimasti feriti Mattia e Pasquale Legnante, ricoverati successivamente presso l’ospedale San Paolo. Al momento non sarebbero in pericolo di vita. Divano è stato portato in Questura dove ha trascorso quasi l’intera giornata rispondendo alle domande degli inquirenti.

Secondo una prima ricostruzione, pare che Guida sia stato ucciso a causa di un litigio causato da motivi personali. Il fratello di Divano, Francesco, fu ucciso in un agguato avvenuto a Pianura in passato.