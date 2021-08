0 Facebook Lutto a Marcianise, addio alla piccola Chiara: a due anni strappata via dalla malattia È morta Chiara Golino. La piccola guerriera strappata alla vita da un male che l'ha colpita da circa 2, 3 mesi. Il cordoglio della comunità Cronaca 13 Agosto 2021 18:11 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto l’intera comunità casertana. Marcianise, località in provincia – appunto – di Caserta è stata colpita da una dolorosa scomparsa. La piccola Chiara Golino, due anni, ha perso la vita. Ad ucciderla una malattia che l’aveva braccata da circa tre mesi. La bambina ha lottato come una guerriera fino alla fine.

È morta Chiara Golino

Come riportato da Edizione Caserta, la piccola Chiara era ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova. Sono tantissimi i messaggi d’affetto per lei e di cordoglio per la sua famiglia: “Perché tutto questo? Perché strappare ai propri genitori e alla famiglia un piccolo angelo innocente, indifeso? A volte è meglio nn intraprendere questo viaggio chiamato vita. Meglio non nascere se poi devi conoscere questo dolore. Riposa piccola Chiara e veglia sempre sui tuoi genitori“.

“Non si può credere a queste notizie ….RIPOSA IN PACE CHIARA non si può morire così piccola…”, scrive Pietro“; “Piccola Chiara non doveva andare così R. I. P. Angioletto bellissimo e dai tanta forza a mamma e a papà Condoglianze a tutta la famiglia Golino“.