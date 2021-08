0 Facebook “Odio Napoli”, ad Ascoli l’agguato’ degli ultras alle famiglie di tifosi napoletani Gli ultras dell'Ascoli contro i tifosi del Napoli. "Odio Napoli, "Noi non siamo napoletani". Questi i cori durante il blitz per l'amichevole Calcio Napoli 8 Agosto 2021 23:33 Di redazione 1'

Un brutto episodio ha caratterizzato l’amichevole pre-campionato vinta dal Napoli ad Ascoli. Un gruppo di ultras della squadra marchigiana è entrato non si sa come nel settore dove c’erano i tifosi partenopei. Per lo più famiglie napoletane. Mamme, papà e i loro figli sono stati insultati.

Sono stati costretti a subire dei cori discriminatori che nulla avevano a che vedere con il contesto nel quale si è giocata l’amichevole (i ragazzi di Luciano Spalletti hanno poi vinto il match 2-1 con i gol di Insigne ed Elmas). “Odio Napoli, noi non siamo napoletani!“, questi gli slogan urlati contro i supporters azzurri.

Gli ultras dell’Ascoli contro i tifosi del Napoli

Fatti che hanno suscitato l’indignazione della comunità calcistica, nonostante non ci sia stata una totale e completa alzata di scudi contro il gesto di cattivo gusto degli ultras dell’Ascoli. Il video diventato virale sui social, che ha mostrato l’accaduto, ha scatenato migliaia di reazioni e commenti da parte degli utenti.