È morto Andrea Aquilante, lutto a Gricignano d'Aversa per la scomparsa del 21enne È morto Andrea Aquilante. Il giovane aveva solo 21 anni. A stroncarne la vita un malore sopraggiunto nel sonno. Il dolore di una comunità

A trovarlo senza vita sono stati i suoi genitori. Andrea Aquilante, 21 anni, è andato a dormire e non si è più svegliato. Un malore sopraggiunto nel sonno lo ha ucciso. Quando i familiari hanno fatto la triste scoperta, Andrea era nel suo letto. Era già deceduto, inutile l’intervento dei soccorsi.

Un duro colpo per l’intera comunità di Gricignano d’Aversa, località in provincia di Caserta. Il 21enne, figlio unico, e la sua famiglia sono molto conosciuti. Per questo sono tantissimi i messaggi d’affetto per lui e il cordoglio per tutta la famiglia Aquilante.

“Una notizia che non vorresti mai sentire, che stenti a crederci, un ragazzo di una educazione ed una gentilezza estrema! Morire così a vent’anni non è accettabile, non si può! Resterà sempre il tuo ricordo nella nostra comunità“, ha scritto – come riportato da Teleclub – una sua amica su Facebook.