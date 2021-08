0 Facebook ‘L’insalata della camorra’ spunta nel menu di un ristorante di Savona, ed è polemica L'insalata camorra nel menu di un ristorante di Savona. La foto inviata da un cittadino al Consigliere regionale Borrelli Cronaca 3 Agosto 2021 18:05 Di redazione 1'

È esplosa un’altra polemica, l’ultima al momento, sulle diatribe tra Nord e Sud. Questa volta il protagonista è stato un ristorante di Savona città ligure. Come segnalato da un cittadino al Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli, il locale ha una voce nel menù abbastanza discutibile.

Dagli antipasti ai primi, fino al pescato, non sono state denunciate ‘anomalie’. Il caso è scoppiato alla voce delle insalate. Tra queste ce n’è una dal nome ‘Camorra‘. L’episodio ha scatenato i commenti degli utenti.

L’insalata camorra nel menu di un ristorante di Savona

Non sappiamo a quando risale questa foto, nè se il menù in questione è stato modificato. Confidando nell’assoluta buonafede dei titolari e nella loro ironia poco partenopea, ci permettiamo comunque di dar loro un consiglio: per quell’insalata cambiate nome, che vi costa? La camorra fa schifo, non può essere riferita ad una pietanza.