Ieri sera verso le 21:30 a Ercolano (cittadina vesuviana in provincia di Napoli), i Carabinieri della locale tenenza sono intervenuti a via della Barcaiola. Lì – in un terreno incolto – due cittadini del posto attivi nel volontariato avevano trovato un cane randagio.

L’animale, del quale i due uomini si prendevano cura, era morto a causa di ferite da arma da fuoco. Sul posto anche i medici dell’Asl veterinaria Napoli 3 Sud di Portici per la successiva autopsia.

Indagini in corso da parte dei militari per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.