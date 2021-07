0 Facebook Giuseppe De Donno suicidio, aveva scoperto la cura al plasma contro il Covid Cronaca 27 Luglio 2021 21:53 Di redazione 2'

Si è tolto la vita nel pomeriggio Giuseppe De Donno. Il medico era divenuto famoso durante la pandemia per aver scoperto e proposto la cura di plasma iperimmune per sconfiggere il Covid.

Giuseppe De Donno suicidio e la cura contro il Covid

Secondo quanto riporta la Gazzetta di Mantova, sono sconosciute al momento le cause che hanno indotto il medico all’estremo gesto. De Donno, primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, e insieme al Policlinico di Pavia, ha sperimentato la plasmaterapia proprio nei mesi più critici della pandemia. Durante l’emergenza sanitaria la sua cura aveva salvato tanti malati Covid.

Giuseppe De Donno suicidio e la scoperta del plasma iperimmune contro il Covid

In un’intervista del maggio 2020 De Donno però diceva di non aver inventato nulla, ma di aver perfezionato un’idea “che già esisteva”. “Il nostro protocollo è ambiziosissimo”, aveva spiegato De Donno, rivelando che già a maggio dello scorso anno che un’ottantina di pazienti sono stati trattati con la plasmaterapia con successo. Per rendere possibile questa tecnica, sono stati fondamentali i donatori di sangue dei guariti Covid che devono avere caratteristiche fondamentali e il cui plasma deve essere certificato come contenente di anticorpi iper immuni.