Meloni "asfalta" Renzi nel derby napoletano del libro. Pienone per Giorgia, flop per Matteo Politica 20 Luglio 2021

Nel “derby napoletano” del libro Giorgia Meloni asfalta Matteo Renzi. A distanza di una settimana va in scena nel capoluogo partenopeo la sfida a distanza tra i due leader nazionale. Un flop di pubblico è stata la prima, al Teatro Augusteo di Napoli, di Controcorrente, l’ultimo libro-retroscena dell’ex rottamatore.

Sedie vuote e spalti deserti. Tant’è che come spiega Stylo24 Renzi si sfogato contro Nicola Caputo, assessore regionale renziano all’Agricoltura, tra i promotori dell’evento. Scenario completamente capovolto all’Arenile di Bagnoli dove ieri è andata in scena la presentazione di “Io sono Giorgia”, libro scritto dal leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Pienone di pubblico e applausi per Meloni, intervistata da Federico Monga.

A curare l’evento il coordinamento provinciale di Fdi di Napoli guidato dal commissario Andrea Delmastro.