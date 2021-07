0 Facebook Napoli, 20enne gambizzato nella notte: “Sono arrivati in scooter all’improvviso” 20enne gambizzato nella notte a Napoli. Poco chiari dinamica e possibile movente dell'agguato. Il giovane ferito e poi curato Cronaca 13 Luglio 2021 08:12 Di redazione 1'

Ancora non è chiara la dinamica e il possibile movente di quello che è sembrato a tutti gli effetti un agguato. È accaduto a Napoli, la scorsa notte verso le 5 del mattino. I postumi della festa per la vittoria dell’Italia hanno continuato a farsi sentire.

Come riportato da Fanpage, un giovane di 20 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco in via Acton. La vittima è stata gambizzata e ferita. Per fortuna non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono in ripresa.

20enne gambizzato nella notte a Napoli

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile di Napoli. Il 20enne ha detto ai poliziotti di essere stato avvicinato all’improvviso da due uomini a bordo di uno scooter.

Uno di essi ha estratto una pistola ed ha aperto il fuoco. Gli inquirenti non hanno escluso alcuna pista. Al vaglio degli investigatori anche l’ipotesi rapina. La giovane vittima è incensurata e vive nell’area Nord di Napoli. È stata soccorsa al Loreto Mare.