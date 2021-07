0 Facebook Trema l’Italia, terremoto nel Mar Adriatico, scossa 4.2 avvertita dalla popolazione Cronaca 11 Luglio 2021 16:06 Di redazione 2'

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 ha agitato l’Adriatico alle 12.56. L’epicentro a nord est di Ravenna in mare, ma la scossa è stata avvertita nel Pesarese, con epicentro nel mare Adriatico ad una profondità di 31 chilometri.

Come riferisce l’agenzia croata Hina, il sisma è stato avvertito chiaramente in Istria. E in maniera lieve dalla popolazione lungo la riviera Romagnola, in particolare nella zona di Ravenna e in quella di Rimini. Nessuna notizia finora di eventuali danni.

Il terremoto è stato localizzato a circa una quarantina di chilometri dalle coste dell’Emilia Romagna. La città di Ravenna dista circa 60 km dall’epicentro. Il sisma è avvenuto “in un’area dove la sismicità non è molto frequente, secondo quanto emerge dalla mappa dei terremoti dal1985 ad oggi. Si notano comunque diversi eventi sismici di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.9 che circondano l’epicentro del terremoto di oggi, alcuni di questi hanno profondità ipocentrali sempre intorno ai 30 km”, scrive l’Ingv nell’analisi del fenomeno.