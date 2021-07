0 Facebook Incidente in moto sull’Appia mentre torna verso casa: Pasquale muore a 23 anni Cronaca 11 Luglio 2021 09:04 Di redazione 1'

E’ morto in un tragico incidente mentre tornava a casa, Pasquale Ilardo, 23 anni.Il ragazzo era di Santa Maria Capua Vetere. Si trovava sull’Appia all’altezza di Carinola quando si è scontrato con una vettura proveniente dal senso di marcia opposto. L’impiatto è stato devastante.

Sul posto le forze dell’ordine che hanno iniziato le indagini per accertare la dinamica dei fatti. Il giovane è morto poco dopo per le ferite riportate nell’incidente. Pare stesse facendo ritorno a casa. Per l’automobilista, invece, nessuna conseguenza, anche se ha accusato un malore ed è stato trasportato dagli operatori del 118 giunti sul posto al Pronto Soccorso di Sessa Aurunca.

La bacheca Facebook è stata sin da subito travolta da messaggi di amore nei suoi confronti da parte di amici e parenti: “Mi hai spezzato il cuore, riposa in pace amico mio”, “Il tuo sorriso resterà nel cuore di tutto noi..ti ricorderò sempre sorridente come eri tu”. Sono queste solo alcune delle frasi dedicate a Pasquale da parte di chi gli ha voluto bene.