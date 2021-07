0 Facebook Tragedia alla Baia dei Turchi: Rosario morto per aiutare Pia, fidanzati caduti dalla scogliera News 10 Luglio 2021 19:14 Di Fabiana Coppola 2'

Sono state identificate le vittime della tragedia avvenuta oggi alla Baia dei Turchi, nota località turistica di Otranto, in provincia di Lecce. I due deceduti sono Pia Patruno e Rosario Francesco Mancino, due amici rispettivamente di 27 e 29 anni.

Secondo quanto riportato dai testimoni ai carabinieri, la coppia di ragazzi non sarebbe deceduta dopo essere precipitata sulla scogliera. Alcuni bagnanti hanno riferito infatti di aver visto Pia Patruno in difficoltà in acqua, in balia delle onde. A quel punto l’amico si sarebbe tuffato e sarebbe morto anche lui annegato nel tentativo di salvare la ragazza. Quando i soccorsi sono scattati, per i due giovani purtroppo non c’era più niente da fare.

I soccorritori hanno recuperato prima la ragazza e alcuni metri più avanti il giovane e li hanno portati a riva. I primi a intervenire sono stati alcuni bagni di uno stabilimento balneare. Quando sono giunti i sanitari del 118 per le manovre rianimatorie, ma non c’è stato nulla da fare. Inizialmente era stato richiesto l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per il recupero delle salme, ma poi non è stato più necessario perché sono state issate a bordo dei mezzi della Capitaneria di Porto e trasportate presso il porto di Otranto.