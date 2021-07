0 Facebook Serpente in strada tra i tavolini di Chiaia, panico tra i passanti: il video virale sui social Serpente in strada tra i tavolini di Chiaia. Paura per le persone che hanno visto il rettile. Il video è diventato virale sui social Cronaca 9 Luglio 2021 08:32 Di redazione 2'

Era ‘apparso’ tra i tavolini di un bar di via San Pasquale. Un piccolo serpente, la sua vista ha creato prima stupore e poi un pò di panico tra i presenti. Questi ultimi sono rimasti prima colpiti dall’aver visto un rettile in centro città.

Soprattutto nel quartiere Chiaia, ritenuto il ‘salotto buono’ di Napoli. Poi è iniziato un piccolo fuggi fuggi tra i passanti che hanno avuto paura di essere morsi dal serpente. Il tutto è stato immortalato in un video.

Serpente in strada tra i tavolini di Chiaia

Il filmato, pubblicato nel gruppo Facebook ‘Cittadinanza in difesa di Napoli Lucio Mauro‘, è diventato virale sui social scatenando i commenti dei napoletani. Molti hanno attribuito il fenomeno alla mancanza di verde in città. E quindi hanno incolpato il Comune di Napoli.

Serpente in strada tra i tavolini di Chiaia: il post su Facebook nel gruppo ‘Cittadinanza attiva in difesa di Napoli Lucio Mauro’

“Serpenti biacchi e scarabei invadono la città a causa della mancanza di verde. Sono animali che vivono bene nelle mura secche nella sterpaglia li dove nn c é ne verde ne ombra ne fresco.

E stanno cominciando a vedersi sempre più frequentemente in città a causa della mancanza di verde urbano. Ancora una volta l’ignoranza e l’arroganza del comune di Napoli nel non capire quanto sia di vitale importanza la natura per l uomo e per le città. Sempre più disgustata“.