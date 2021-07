0 Facebook Paura al Vomero, uomo si sente male e si accascia al suolo: massaggio cardiaco in strada Cronaca 8 Luglio 2021 19:09 Di Fabiana Coppola 2'

Momenti di paura si sono vissuti questo giovedì pomeriggio al Vomero. Poco dopo le 18, in via Luca Giordano, un uomo di all’incirca 70 anni si è improvvisamente sentito male, forse a causa delle forti temperature, e si è accasciato al suolo. Soccorso dai passanti che si trovavano a lì e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Tra i soccorritori un gruppo di ragazzi, tra cui un Rianimatore.

Uomo si sente male in via Luca Giordano

Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, l’uomo potrebbe essere stato colto da un infarto. A seguito del malore ha battuto la testa infatti macchie di sangue erano presenti sul cappello che indossava e in terra. Nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi – che secondo una testimone sarebbero arrivati in ritardo – una coppia con una bambina, probabilmente due medici, gli ha praticato il massaggio cardiaco. “Sono stati celeri – racconta aVocedinapoli.it la testimone – si davano il cambio in attesa dell’arrivo dell’ambulanza che ci ha messo tempo a raggiungere il posto“.

Una folla di persone si è avvicinata per vedere cosa stesse accadendo. In tanti si sono mobilitati per aiutare nelle operazioni di rianimazione prima che arrivassero gli operatori del 118. C’è anche chi avrebbe recitato alcune preghiere con la speranza che l’uomo possa salvarsi. Dopo all’incirca una quindicina di minuti è arrivata anche l’ambulanza che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso. Giunti sul posto anche due agenti di Polizia che hanno aiutato a delimitare l’area in cui l’uomo si trovava.