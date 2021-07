0 Facebook La cappella di Pino Daniele ‘profanata’, la rabbia della figli: “Irrispettosi, questo è un luogo di pace e non una bacheca” News 8 Luglio 2021 15:31 Di Fabiana Coppola 2'

“Violata” la cappella di Pino Daniele. E’ la figlia Cristina a lanciare l’appello su Instagram chiedendo il rispetto per la tomba del padre. Qualcuno infatti ha deciso di usare il luogo sacro come una bacheca di annunci per cover band suscitando l’ira della famiglia del defunto cantautore napoletano.

Cappella di Pino Daniele in Toscana: l’ira della figlia

Il fatto è avvenuto nella cappella di Magliano in Toscana. Cristina spiega esistere per poter ricordare il padre, con pensieri, fiori, preghiere e non con oggetti e annunci che possano risultare irrispettosi nei confronti della sua memoria.

Queste le parole di Cristina in un post: “Vorrei ricordare che la Cappellina di mio padre a Magliano in Toscana è un luogo di pace dove chiunque può recarsi per un saluto, per una preghiera, per lasciare un fiore o un biglietto con scritto il proprio pensiero e NON è affatto una bacheca dove lasciare annunci! Pensavo fosse una lettera di un fan e invece era esattamente la pubblicità di una cover band con tanto di richiesta ‘cercasi cantante’. Non ho nulla contro le cover band, anzi! Però penso sia stato un gesto irrispettoso. Un po’ di tatto la prossima volta. Grazie”.