0 Facebook Casaluce piange Francesca Ricciardo, madre di quattro figli. L’ultima volontà: “Saluta tutti” Cronaca 6 Luglio 2021 08:47 Di redazione 2'

Dolore a Casaluce per la morte di Francesca Ricciardo, deceduta a 61 anni a causa di un brutto male che l’aveva colpita tempo fa. Madre di quattro figli, aveva lottato con forza e tenacia, ma purtroppo la malattia ha preso il sopravvento.

I funerali di Francesca Riccardo

Commozione ai funerali di Francesca che si sono tenuti nel pomeriggio di lunedì presso la chiesa di San Marcellino in Aprano a Casaluce. Tante le persone che hanno partecipato per stringersi al dolore della famiglia in un momento così difficile.

A salutarla la sorella che con un post sui social ha scritto quale è stata l’ultima richiesta di Francesca, il desiderio che le aveva espresso prima di morire: “Questo post non avrei mai voluto scriverlo tanto è il dolore… Mia sorella Francesca, in questi giorni, mi ha chiesto esplicitamente di far sapere ai suoi amici e alle sue amiche, della sua dipartita per far arrivare a tutti un caro saluto da parte sua…Sorella, amica, mamma, pezzo di cuore mio, saremo sempre insieme perché siamo state sempre indivisibili e lo saremo anche da oggi in poi, anche se in forme di vita diverse. Ti amo di un amore che solo noi sappiamo!”.