Giovane napoletano trovato senza vita. Alessio aveva 32 anni, la famiglia: "Nessun suicidio, vogliamo la verità" Massimo Melluso trovato senza vita. Il giovane, conosciuto con il nome di Alessio, è stato trovato impiccato. La battaglia della sua famiglia Cronaca 5 Luglio 2021 17:36 Di Andrea Aversa

Lo scorso 26 giugno, Alessio (all’anagrafe Massimo Melluso) – giovane napoletano di 32 anni – è stato trovato senza vita all’interno di un capanno a Ventimiglia in Sicilia (località in provincia di Palermo).

Per gli inquirenti il 32enne si sarebbe tolto la vita. Un epilogo che la famiglia, originaria di Villaricca (località dell’area Nord in provincia di Napoli), non ha mai voluto accettare. Così è iniziata una battaglia per la verità e la giustizia.

La madre di Alessio, assistita dall’avvocato Beniamino Esposito, ha sempre affermato che il figlio avesse una vita normale e serena. Per la donna, Maria Vincenzino, il 32enne non avrebbe avuto alcun motivo per togliersi la vita.

Al momento, tramite l’azione del legale Esposito, è stata fatta regolare denuncia contro ignoti in Procura. La famiglia ha chiesto che la salma fosse sequestrata e sottoposta ad un esame autoptico.