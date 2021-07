0 Facebook “Can Yaman furioso strattona Diletta Leotta”, il video mostra cos’è è successo tra i due fidanzati in Turchia Spettacolo 5 Luglio 2021 17:24 Di redazione 1'

Diletta Leotta e Can Yaman al centro del gossip per una presunta aggressione. La coppia è stata in Turchia dove la conduttrice italiana ha potuto conoscere i genitori dell’attore. Al termine di una serata però ci sarebbe stato un episodio anomalo.

E’ circolata la notizia di uno Yaman furioso perché, all’uscita dal locale dove aveva cenato con la Leotta e la famiglia, un folto di gruppo di giornalisti turchi li ha circondati facendo domande. Si è scritto addirittura che Yaman avrebbe strattonato bruscamente Diletta per sfuggire ai paparazzi, con lei che avrebbe cercato di calmarlo.

Il video di Can Yaman e Diletta Leotta

Il video turco che circola su Youtube mostra in realtà una scena differente. Yaman è visibilmente infastidito dalle continue domande della stampa e letteralmente assediato dai microfoni, ma nel filmato non si vedono strattonamenti violenti alla fidanzata, che si limita a dire “Non tirarmi, stai tranquillo” e poco dopo chiede a Yaman di aprirsi un po’ ai giornalisti: “Rispondi, amore”. La Leotta appare anzi molto divertita perché non comprende nessuna delle domande che le vengono poste.