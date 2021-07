0 Facebook Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico Cronaca 4 Luglio 2021 17:57 Di redazione 3'

“Questo pomeriggio Sua Santità Papa Francesco si è recato presso il Policlinico A. Gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L’intervento chirurgico sarà eseguito dal Prof. Sergio Alfieri. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico”. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Erano da poco passate le 15.00 quando l’auto di Papa Francesco, come di consueto, senza particolari segni di riconoscimento, ha lasciato il Pontefice all’ingresso della struttura ospedaliera del Gemelli. Con lui solo un ridottissimo seguito: soltanto l’autista e uno stretto collaboratore di Francesco. In quel momento, nessuno dei normali degenti del Gemelli si e’ accorto di qualcosa di particolare che stesse accadendo. Nessuno neanche della gran parte del personale del policlinico universitario – se non i medici direttamente coinvolti – era a conoscenza dell’intervento chirurgico cui doveva essere sottoposto il Papa.

Di cosa soffre il Pontefice

Il Pontefice soffre di stenosi diverticolare sintomatica del colon, per questo motivo nelle scorse settimane e’ stato programmato l’intervento di oggi. La stenosi diverticolare sintomatica del colon e’ il risultato di una serie di infezioni successive, un intervento delicato, secondo gli esperti, che si fa solo in caso di reale necessita’, soprattutto fra gli anziani.

La stenosi per la quale Papa Francesco e’ stato ricoverato per un intervento programmato al Gemelli, e’ solo una delle complicanze dei diverticoli che sono benigni e frequentissimi con il crescere dell’eta’: 50% fra i 50enni, 70% fra i 70enni e cosi’ via. I diverticoli possono definirsi erniazioni a forma di piccoli sacchi che interessano la mucosa e la sottomucosa della parete dell’intestino e che si localizzano piu’ frequentemente nel colon sinistro ed in particolare nel colon sigmoideo, spiega il sito della Siccr (la societa’ italiana della chirurgia colo-rettale).

Il numero dei diverticoli puo’ variare a seconda dei casi da pochi sino a centinaia ma e’ bene precisare che la loro presenza, indipendentemente dal numero, non comporta necessariamente l’insorgenza della malattia diverticolare, intesa come complicanza della diverticolosi e che si manifesta con sintomi abbastanza specifici. Si e’ osservato per prima cosa che la diverticolosi del colon viene segnalata maggiormente nei paesi occidentali e che colpisce in prevalenza i soggetti anziani. In dettaglio, si e’ dimostrato che la malattia e’ ugualmente distribuita in entrambi i sessi