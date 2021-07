0 Facebook Bimbo di 3 anni muore dimenticato in auto dai genitori News 4 Luglio 2021 19:53 Di redazione 2'

E’ successo ancora, un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato dimenticato da solo in macchina. La tragedia è avvenuta a Spartanburg, in South Carolina.

Bimbo di 3 anni muore dimenticato in auto dai genitori

A renderlo noto sono state le autorità locali. Come riporta l’emittente ABC News, a lasciare il bambino in auto è stato un tutore, che ha raccontato di aver accompagnato il piccolo all’asilo quella mattina, e di non essersi accorto che non era entrato con gli altri bambini a scuola.

L’autopsia preliminare ha rivelato che il bimbo è morto per il caldo estremo. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha dichiarato che si tratta del sesto bambino a morire in un’auto negli Stati Uniti quest’anno, secondo l’Organizzazione non-profit “Kids and Car Safety”.

“Questi decessi continuano a verificarsi perché nessuno crede che ciò possa accadere a loro”, ha dichiarato la Presidente dell’ONG, Janette Fennell. “La sfortunata realtà è che questo è successo anche ai genitori più amorevoli, responsabili e attenti. Fattori come la stanchezza, lo stress o un improvviso cambiamento della routine possono contribuire a far sì che i genitori lascino inconsapevolmente un bambino da solo in macchina”.