0 Facebook Marcianise, Kekka Lanza muore a soli 35 anni a causa di un brutto male News 3 Luglio 2021 09:20 Di redazione 2'

Dramma a Marcianise per la prematura morte di Kekka Lanza, giovane mamma di soli 35 anni deceduta a causa di un brutto male. La donna ha lottato come un leone per sé e per il suo bambino, ma purtroppo non è riuscita a sconfiggere il mostro della malattia.

lA

La notizia della sua morte ha sconvolto tutta la comunità del comune Casertano. In tantissimi infatti hanno voluto dimostrare affetto e vicinanza alla famiglia Lanza, in questo drammatico momento.

Sui social sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio: “Amica mia mi hai distrutta. Era una notizia che mai avrei voluto arrivasse. Mi avevi promesso che insieme avremmo superato questo brutto momento e invece no, non è andata così. Hai lasciato un grande vuoto dentro di me, portando con te una parte di me. Ti prometto che resterai nel mio cuore per tutta la vita. Buon viaggio vita mia, ti vorrò bene per sempre”, scrive una cara amica di Kekka.

“Resterai sempre nei nostri cuori angelo bello. Che Gesù ti accolga nella gloria del paradiso. Eri e resterai per noi una grande donna. Veglia sul tuo piccolo amore che amavi tanto. Ma il destino è stato molto crudele. Non ci sono parole adesso, solo tanta rabbia” e ancora si legge: “Perciò ultimamente non rispondevi, non avevi nemmeno la forza. Per quel poco che ho parlato con te mi eri andata in simpatia. Abbiamo riso, scherzato in chat e ho sperato fino all’ultimo. Mi hai distrutta Kekka, ciao angelo bello”.