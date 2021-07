0 Facebook Purghe renziane per Sgambati: la Pagano “silura” il capogruppo Iv dopo l’asse con Sommese jr Politica 1 Luglio 2021 13:03 Di redazione 1'

Arriva la purga renziana per Carmine Sgambati, consigliere comunale di Napoli in quota Italia Viva e ormai ex capogruppo dei renziani in Città metropolitano. Ieri Sgambati è stato silurato (pare con la regia di Graziella Pagano) da capogruppo Iv in città metropolitana. Motivo ? Il legame politico con Giuseppe Sommese, presidente della prima commissione (Affari generali e personale) della Regione Campania. Sgambati figura tra i candidati della lista, ispirata da Sommese jr, per le comunali di Napoli. Immediata è arrivata la risposta di Iv.