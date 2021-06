0 Facebook Orlando si lancia sotto un treno e muore a 18 anni, il fratello: “Diceva di avere paura di qualcuno” Cronaca 27 Giugno 2021 18:25 Di redazione 1'

Deriso e insultato perche’ gay. Diceva di avere paura di qualcuno. E si e’ tolto la vita a 18 anni, è morto così Orlando Merenda. Intorno alle 14,30 di domenica scorsa, secondo quanto riportato da La Stampa, il giovane si e’ gettato sotto un treno tra la stazione di Torino Lingotto e Moncalieri.

Orlando Merenda si lancia nel vuoto e muore

Ha pranzato con il papa’ e il fratello, poi e’ uscito di casa. “Mi aveva confessato – racconta il fratello di Orlando Merenda – di aver paura di alcune persone. Non mi ha spiegato chi fossero, non ha fatto nomi. Era preoccupato. Diceva che mettevano in dubbio la sua omosessualita'”. E un’amica: “Si era chiuso in se stesso”. Altri amici dicono: “Lo prendevano in giro perche’ era omosessuale”.

Alcuni amici avrebbero riferito che il diciottenne sarebbe stato deriso perché era omosessuale. “Lo prendevano in giro perché era omosessuale”, queste le parole di chi lo conosceva. Sulla vicenda la Procura ha aperto un’inchiesta. Sconvolta la comunità nel torinese.