Lutto a Napoli, addio a 'Zio' Alfredo Pisano: gestiva il ristorante 'Galleria Navarra Clandalù' È morto Alfredo Pisano. Il suo locale era un'oasi di pace, gusto e amicizia. La triste notizia ha fatto i giro dei social. Tanti i messaggi d'affetto Cronaca 25 Giugno 2021

La triste notizia è arrivata qualche ora fa e ha iniziato a diventare virale sul web attraverso i social. Una foto, due parole, qualche riga di un post per scoprire che il quartiere Chiaia, salotto ‘buono’ di Napoli, ha perso un suo pezzo di storia.

È infatti morto Alfredo Pisano, noto a tutti come ‘Alfrè’ e per i più giovani ‘zio Alfrè’. Sembrerebbe che da un mese stesse poco bene e purtroppo non ce l’ha fatta. Persona buona, in gamba, solare e conosciuta da tutti, Alfredo gestiva lo storico locale sito in piazza dei Martiri, ‘Galleria Navarra Clandalù‘, che si trovava all’interno di una galleria di arte e antiquariato, che aveva un ingresso anche in via Chiatamone.

Il posto era già chiuso da un po’, ma per anni ha rappresentato un’oasi, un luogo di pace, gusto e amicizia per chi lo ha frequentato. Un posto magico dove poter gustare un piatto tipico della cucina napoletana in compagnia. Memorabili il polpettone o le polpette al ragù. Alfredo era l’amico di tutti nel quartiere Chiaia, a chi aveva la fortuna di incontrarlo raccontava aneddoti dei tempi passati, aveva sempre un sorriso per tutti.

Quando il locale ha chiuso, si è conclusa un’epoca a Chiaia. Lo stesso Alfredo raccontava di aver perso una parte di sé. Adesso con la scomparsa di ‘Alfrè’, uno dei simboli della zona, è come se se ne fosse andato un pezzo di memoria cittadina.

Sono tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio per Alfredo Pisano. In molti hanno voluto omaggiarlo con un saluto, anche se virtuale.