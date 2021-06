0 Facebook Elezioni, Meloni scarica Maresca e lancia Rastrelli: il centrodestra si spacca Giorgia Meloni scarica Maresca e lancia Rastrelli. Infastidita dalle parole del Pm sui partiti, la leader di FdI ha deciso di compiere lo strappo Politica 24 Giugno 2021 11:51 Di redazione 1'

Non sono bastate le pseudo scuse del giorno dopo a calmare la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Le parole di Catello Maresca (Pm in aspettativa e candidato Sindaco di Napoli), rivolte ai partiti della coalizione che dovrebbe sostenerlo, hanno causato – almeno per il momento – uno strappo politico in vista delle prossime elezioni comunali.

Giorgia Meloni scarica Maresca e lancia Rastrelli

Fratelli d’Italia, infatti, vorrebbe ufficializzare nei prossimi giorni la candidatura dell’avvocato Sergio Rastrelli, figlio dell’ex Governatore della Regione Campania. Un nome che sta circolando da mesi, una disponibilità già data da tempo.

Secondo quanto riportato da Il Riformista, ci sarebbe stato un incontro lo scorso sabato a Roma tra la Meloni e Maresca. Un colloquio, pare, che non è servito a trovare un accordo ma che avrebbe ancora di più convinto la leader di Fratelli d’Italia ad agire da sola.