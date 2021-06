0 Facebook Schianto mortale, Antonio sbalzato fuori dal furgone perde la vita: “Era fuori per lavoro” Cronaca 22 Giugno 2021 12:43 Di redazione 1'

Una tragedia ha sconvolto l’intera comunità di Aversa. A causa di un incidente avvenuto ieri sull’autostrada A22 del Brennero, ha perso la vita un operaio campano di 60 anni: Antonio Pagano.

La triste notizia ha fatto il giro del web e dei social. A pubblicarla Il Resto del Carlino, noto quotidiano dell’Emilia Romagna. Ed era proprio in questa regione dove Antonio si trovava per lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, il furgone con a bordo il 60enne ha sbandato per motivi ancora da accertare. La vettura è finita fuori strada per poi schiantarsi, prima in una zona erbosa fuori strada, per poi far ritorno violentemente sulla carreggiata.

Per Antonio non c’è stato nulla da fare ed è deceduto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine. Feriti gli altri operai a bordo, prontamente curati e trasportati in ospedale.