0 Facebook Maxi tamponamento sull’A1, a fuoco una delle vetture: morte due persone, traffico in tilt News 22 Giugno 2021 14:37 Di redazione 2'

Spaventoso incidente sull’A1, coinvolti un’auto, un camion e una cisterna che trasportava Gpl.Due persone sono morte nello schianto avvenuto sull’A1 Milano-Napoli, in direzione Milano.

Incidente sull’A1, a fuoco cisterna con Gpl: due morti

I Vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno creato un’area di sicurezza per domare le fiamme che sono state spente. I caschi rossi o stanno effettuando una serie di controlli, anche per assicurare che non vi sia più Gpl all’interno della cisterna, altrimenti andrebbe travasato. Operazione che allunga la chiusura del tratto autostradale compreso tra i caselli di Fiorenzuola e Piacenza Sud.

A perdere la vita sono stati gli autisti di un tir e di un’autocisterna, coinvolti nel violento tamponamento a catena con un’auto. A bordo della vettura c’erano due donne tedesche che sono riuscite a mettersi in salvo prima che le vetture prendessero fuoco.

Al momento, fa sapere Autostrade per l’Italia, l’autostrada Milano Napoli resta chiusa nel tratto tra Piacenza sud e Fiorenzuola in entrambe le direzioni per consentire la risoluzione dell’incendio. Sul luogo dell’incidente, avvenuto all’altezza del km 66, è stata realizzata un’area di sicurezza disposta dai Vigili del fuoco, per spegnere il rogo divampato dalla cisterna. Alle 12:30 si registravano 4 km di coda in direzione sud e 5 km di coda in direzione nord, all’interno del traffico bloccato; mentre sono 9 i chilometri di coda all’altezza dell’uscita obbligatoria di Piacenza sud in direzione di Bologna e 3 i chilometri all’altezza dell’uscita di Fiorenzuola in direzione di Milano.