0 Facebook Quattro mamme vanno al ristorante con i figli poi scappano senza pagare Cronaca 21 Giugno 2021 18:14 Di redazione 2'

Quattro donne vanno al ristorante con i figli, poi scappano senza saldare il conto. E’ accaduto ad Aversa, in provincia di Caserta. A denunciare quanto accaduto è stato il noto ristorante La Grotta del Buono di via Bersaglieri, spiacevole protagonista della vicenda, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Quando andate via senza pagare, non credetevi furbi, state facendo un danno non solo ai proprietari ma anche a tutti i quasi 18 elementi che compongono il personale”.

Quattro mamme vanno al ristorante con i figli poi scappano senza pagare

Parole dure quelle della direzione del locale, che continua: “Dopo mesi e mesi di chiusura, di cassa integrazione questo è il gesto più vile che si possa fare. Quattro donne adulte con dei bambini che si danno alla macchia neanche fossero adolescenti, che insegnamenti daranno ai loro figli comportandosi in questo modo? Non ne siamo usciti migliori…anzi…”.

Quello che queste quattro donne non sanno, è che il locale è dotato di telecamere interne e che la loro “bravata” è stata immortalata e potrebbe avere strascichi penali. La cosa che desta maggior preoccupazione è che le donne non si sono fatte scrupoli di compiere il furto davanti ai loro figli.

Il proprietario del locale ha sporto denuncia e la notizia ha fatto immediatamente il giro dei social. Tantissimi i commenti al post del riesportante: “Che vergogna, queste mamme dovrebbero dare il buon esempio”, e ancora: “Se non ve lo potete permettere non andate a spendere e spandere al ristorante”.