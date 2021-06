0 Facebook Bimba in arrivo per Fabio Fulco e Veronica Papa, la coincidenza con l’ex Cristina Chiabotto Spettacolo 20 Giugno 2021 12:54 Di redazione 2'

Due splendide notizie, arrivate mesi fa ma che si stanno concretizzando in questi giorni. Veronica Papa, compagna di Fabio Fulco è incinta ed è ormai agli ultimi mesi di gravidanza. Lo è anche Cristina Chiabotto.

La coincidenza? Quest’ultima è un ex dell’attore napoletano. Tutti e tre i protagonisti di questa bella storia di vita hanno annunciato e documentato sui propri profili Instagram questa loro esperienza.

Foto e parole che hanno reso partecipi i fan di questa grande gioia. “Mancano pochi giorni alla nascita della piccola e posso dire che questa gravidanza è stata magica. Sono stati mesi incredibili, dove ho riso tanto e pianto tanto. Sono stata bene sia psicologicamente che fisicamente. Mi sono sentita felice. Si, felice per davvero.

Quando ho fatto il test, già sentivo questa vita dentro di me e soprattutto quando ho iniziato a sentirla muovere si è instaurata una connessione così profonda, così forte, che sono sicura non dimenticherò mai. Non sappiamo ancora come sarà la vita in 3, ma siamo già sicuri di una cosa… abbiamo bisogno proprio di Te per completare la nostra Famiglia“, ha scritto ieri la Papa.