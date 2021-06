0 Facebook Sindacalista ucciso dal camionista del Casertano, l’ultimo messaggio: “È successo un casino” Cronaca 19 Giugno 2021 21:34 Di Fabiana Coppola 2'

Il camionista responsabile della tragedia, A.S., è originario di Dragoni (CE), e attualmente vive nell’Alto Casertano insieme alla compagna e a due figli piccoli. Anche Adil era padre di due figli, e ieri, insieme ad altri colleghi sindacalisti e a diversi dipendenti del settore logistica, era all’ingresso del centro Lidl per una manifestazione.

Quando A.S. è arrivato con il camion si è verificato un diverbio con i manifestanti, in seguito al quale il camionista ha forzato il blocco investendo un sindacalista Cobas e altri due lavoratori. Niente da fare per Adil Belakhdim, che è morto sul colpo a 37 anni.

Il camionista è poi fuggito con il suo tir, ma ha infine deciso di costituirsi fermandosi in un’area di servizio della A4 nei pressi di Novara. Questo grazie al consiglio di un sovrintendente della Polizia di Stato, nonché suo padrino di Cresima, al quale l’autista del camion avrebbe telefonato poco dopo il tragico accaduto.

“È successo un casino“, avrebbe confidato A.S. al suo padrino, che a sua volta gli avrebbe intimato di tornare indietro, in modo che non ci fossero “guai peggiori”. Adesso A.S. è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e resistenza a pubblico ufficiale.

