0 Facebook Lite tra fidanzati in strada, si picchiano davanti a tutti: “Stai guardando un’altra” Cronaca 19 Giugno 2021 13:43 Di redazione 1'

Momenti di tensione venerdì sera a Caserta. Verso le 21, in via G.M. Bosco, una delle strade della movida locale, una coppia di fidanzati è venuta alle mani in seguito a un litigio.

A darne notizia è il portale Edizionecaserta.it. Alla base della violenza ci sarebbe una scenata di gelosia. Verso le 21, l’attenzione dei passanti è stata calamitata dalla presenza di una coppia che ha cominciato a litigare molto pesantemente. Dalle parole si è passati ai fatti. La giovane avrebbe inveito contro il compagno, forse perché quest’ultimo avrebbe rivolto uno sguardo di troppo a un’altra ragazza. Poi i due sono venuti alle mani.

A quel punto i presenti sono intervenuti per riportare la calma ed evitare che i ragazzi potessero farsi del male. Non risulta l’intervento delle forze dell’ordine né dell’ambulanza, però la ragazza avrebbe riportato delle escoriazioni sul corpo. La scena si è consumata in un orario di punta, a Caserta, in via Bosco, tratto di strada abitualmente frequentato da centinaia di persone, soprattutto il venerdì sera.