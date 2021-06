0 Facebook Violenza in famiglia, giovane di 16 anni violenta la madre in casa News 18 Giugno 2021 11:46 Di redazione 1'

Giovane di 16 anni violenta la madre e viene arrestato. L’episodio è avvenuto nelle isole Canarie, a Las Palmas. “Ha violentato la madre mentre era sotto l’effetto della droga”, questa l’accusa della Polizia nei confronti del minore.

Giovane violenta la madre

Secondo quanto riportato dai media locali, il giovane è stato arrestato martedì dopo che la madre del sedicenne aveva denunciato la presunta violenza. A confermare l’arresto di un minore con l’accusa di stupro è stato il portavoce della Polizia locale.

Non si conosce la dinamica di quanto accaduto, ma secondo l’accusa il ragazzo sotto effetto di droga avrebbe abusato della madre in una casa nella capitale di Gran Canaria. Il giovane è stato portato in un istituto per minore a Tenerife.