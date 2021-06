0 Facebook Paura a Ercolano, donna colpita da un proiettile mentre è sul terrazzo Cronaca 18 Giugno 2021 12:26 Di redazione 1'

Dramma sfiorato ad Ercolano, dove una donna è stata raggiunta alla schiena da un colpo di arma da fuoco, mentre si trovava sul terrazzo della sua abitazione.

E’ accaduto nella serata di ieri, in via Tironi di Moccia, altezza civico 22. La donna, 49enne incensurata, è stata trasportata all’ospedale del mare dai familiari. Al momento è ricoverata ma non si trova in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini dei carabinieri della tenenza di Ercolano e della compagnia di Torre del Greco, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, per capire cosa sia accaduto. Probabilmente si tratta di una pallottola vagante.