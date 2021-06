0 Facebook Dolore nel Salernitano per la morte della piccola Giusy, aveva solo 7 anni: “Immenso dolore” Cronaca 18 Giugno 2021 11:07 Di redazione 2'

Una triste notizia ha colpito le comunità di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, una bambina di soli 7 anni è deceduta. Si chiamava Giusy e da tempo combatteva contro un brutto male.

Nocera saluta la piccola Giusy

Era il 2018 quando i genitori hanno fatto la terribile scoperta, tante le cure e i tentativi di poter salvare Giusy, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. E’ volata in cielo come un piccolo angelo. Il quartiere Grotti, originario della famiglia della bambina, si è interamente stretto attorno al cordoglio della madre e del padre della piccola.

Il comitato intercomunale ha voluto sospendere qualsiasi attività ludica non essenziale in segno di rispetto. Si legge dalla loro pagina Facebook: “In segno di cordoglio e rispetto per l’immenso dolore ha richiesto al sindaco della Città di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, il lutto rionale. Confidiamo nei valori e nel rispetto di ogni singolo cittadino del nostro quartiere. L’ intero quartiere si stringe all’ immenso dolore che ha colpito la famiglia del nostro amico Gianluca”, un gesto di rispetto per la famiglia di Giusy. I funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle 16.30 presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli.